O vereador Fernando da Farmácia (PTB) reuniu-se na quinta-feira (11) com o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, para apresentar várias demandas relacionadas à região do bairro Cidade Jardim. Eles caminharam pelas ruas do bairro e conversaram com moradores a respeito de problemas que são de responsabilidade da secretaria.

Dentre os pedidos apresentados ao secretário, o parlamentar destacou a necessidade de melhorias em pontos de iluminação pública, construção e manutenção de canaletas e pavimentações de ruas. “Cada um dos problemas apresentados ao secretário é resultado de conversas que tive com moradores dos bairros. Além desta visita, também formalizamos os pedidos por meio de protocolo de indicações”, comentou. “Foi importante levar o secretário para que ele tivesse a oportunidade de verificar as necessidades dos bairros. Tenho certeza de que ele não medirá esforços para solucionar estes problemas”, concluiu o vereador.

As indicações serão relacionadas na pauta da sessão ordinária da próxima sessão ordinária e encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Ônibus- Léo da Padaria quer saber d0 cartão de idoso



O vereador Léo da Padaria (PV) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que pede informações e providências da prefeitura sobre o processo de solicitação do cartão de transporte coletivo. O benefício atende idosos com 60 anos de idade ou mais.

Segundo Léo, diversas pessoas o procuraram com questionamentos a respeito do serviço. Também de acordo com o vereador, no site prefeitura há orientação para que o cadastro e solicitação do benefício sejam feitos de forma digital, via 1Doc/Americana Digital, com o tema “Cartão Transporte Coletivo 60+”. O problema apontado é que essa opção não existe no sistema.

“Também recebemos informações de que essa solicitação estaria indisponível desde a primeira semana deste mês de agosto”, completa o vereador. No requerimento, Léo pergunta por quais razões a solicitação de isenção do transporte coletivo não está disponível no site e nem sendo realizada e quando o serviço será retomado e disponibilizado também de maneira presencial.

O vereador questiona ainda qual endereço e documentos necessários para que a solicitação seja realizada pessoalmente, considerando a dificuldade de muitos idosos em utilizar o sistema digital. Por fim, pergunta os telefones e endereços que os usuários do transporte podem utilizar para tirar dúvidas sobre o processo.

O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em plenário e encaminhado à prefeitura para resposta.