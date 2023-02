Farmacêuticas doam remédios para vítimas das chuvas no litoral

EMS Farmacêutica doa 18 mil caixas de remédios para vítimas das chuvas no Litoral Norte

A EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil e 100% nacional, realizou a doação de 18 mil caixas de medicamentos à Prefeitura Municipal de São Sebastião, para tratamento imediato das vítimas das chuvas no Litoral Norte de São Paulo. Antibióticos, anti-inflamatório, analgésicos, entre outros remédios, representando ao todo 381 mil comprimidos e mais de 10 mil frascos de remédios, já estão sendo distribuídos à população atingida por meio da administração regional com a conclusão do envio da segunda remessa de produtos que chegou, na manhã desta quarta-feira (22), à região atingida.

Desde esta última segunda-feira (20), a empresa mobilizou prontamente sua fábrica em Hortolândia (SP) e seu centro logístico em Jaguariúna (SP), além de uma rede de farmácia parceira que atua diretamente na região litorânea para organizar o envio até a região afetada. “Estamos profundamente sensibilizados com o que está ocorrendo no Litoral Norte. Por isso, não mediremos esforços para auxiliar a sociedade civil a superar esta tragédia, fornecendo medicamentos essenciais para o tratamento dos moradores locais, além de contribuir para garantir o abastecimento dos remédios na região”, afirma Marcus Sanchez, vice-presidente da EMS.

Para agilizar este processo e garantir o acesso rápido da população aos medicamentos, a EMS optou por atuar em duas frentes. Em uma primeira ação, convocou uma rede de farmácia que atua na região e que comercializa seus medicamentos para solicitar o encaminhamento, na terça-feira (21), de mais de 11.400 caixas de remédios à administração pública regional que tem centralizado o recebimento de todos os donativos; posteriormente a rede parceira terá esse seu estoque reposto pela farmacêutica. Na segunda iniciativa, concluída na manhã desta quarta-feira (22), a EMS entregou uma nova remessa com 6.436 caixas de remédios saindo diretamente do seu centro logístico em Jaguariúna (SP) com destino à São Sebastião.

Ações indiretas

Além das doações diretas acima reportadas, a EMS é uma das empresas mantenedoras da ONG Gerando Falcões que vem, por meio de seu CEO Edu Lyra, mobilizando doações que já ultrapassam R$ 5 milhões. A ONG, por meio das empresas mantenedoras deste projeto, também já realizou mais de 40 voos de helicópteros levando alimentos, água, roupas, dentre outros itens de necessidade básica.

União Química doa cerca de 30 mil unidades de medicamentos às vítimas em São Sebastião (SP)

A União Química Farmacêutica Nacional, representada pelo seu presidente Fernando de Castro Marques, envia cerca de 30 mil unidades de medicamentos em doação para a Santa Casa de São Sebastião, para atendimento às vítimas da tragédia ocasionada pelas fortes chuvas no litoral norte paulista.

Foram enviados medicamentos controlados, injetáveis, analgésicos, anestésicos, antibióticos entre outras categorias que auxiliam no tratamento das pessoas que foram afetadas.

