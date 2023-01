Projeto social FARM impacta jovens



Com 25 anos de brasilidade, em parceria com o Instituto Precisa Ser, a FARM comemora o RE-FARM CRIA, primeira chamada para jovens potências criativas. A iniciativa possui o objetivo de fortalecer projetos sociais localizados em territórios periféricos em capitais do Brasil. No total, a marca destinou cerca de R$ 1 milhão para apoiar mais de 80 projetos, pessoas e organizações sem fins lucrativos conectadas à moda, à criatividade, à educação e à equidade.

Plural, os projetos contemplados são liderados, em sua maioria, por mulheres cisgêneras ou transgêneras e, no recorte racial, 73% das iniciativas são capitaneadas por pessoas negras. Ao todo, foram mais de 600 pessoas envolvidas nos processos de execução, o que resulta um impacto positivo em cerca de 30 mil pessoas, entre crianças, jovens, adolescentes, pessoas com deficiência e povos originários.

Projetos em São Paulo

A ação multidisciplinar proporciona novos caminhos de oportunidade em São Paulo para projetos como: Ciranda de mulheres, com a proposta de intercâmbios culturais e acessibilidade à tecnologia; Costurando Futuros, através de oficinas de corte e costura para iniciantes; Emerge Mag, no desenvolvimento jornalístico independente e interseccional a partir de mulheres, negros, periféricos, LGBTQIA+ e neurodivergentes; e Muvuca na Floresta, com a realização de uma feira de economia solidária e da pemocultura no território.

“A gente tem muito orgulho de poder apoiar tantos talentos e projetos que vão além da moda, tantas expressões artísticas, culturais e de educação ao comemorar 25 anos da FARM”, analisa Kátia Barros, Diretora Criativa da marca e referência no Terceiro Setor.

Pela primeira vez a marca, reconhecida por seu visual colorido e DNA enraizado nas brasilidades, investe R$ 800 mil em iniciativas e projetos sociais. Sob liderança da dupla de criadores, Kátia Barros e Marcelo Bastos, a próxima edição do projeto RE-FARM CRIA está prevista para o primeiro semestre de 2023 reforçando os pilares Gente, Cultura, Natureza e Circularidade.

Serviço

Re- FARM Cria

Instituto Precisa Ser: https://institutoprecisaser.org/refarmcria/ @institutoprecisase

FARM: https://www.farmrio.com.br/re-farm-cria | @adorofarm @farmrio

Projetos contemplados

Emerge Mag – https://emergemag.com.br/ | @emergemagbr

Costurando Futuros – @costurando_futuros

Muvuca na Floresta https://institutoprecisaser.org/refarmcria/