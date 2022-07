O ex-vereador de Americana Geraldo Fanali deixou a pré-campanha a deputado estadual pelo Solidariedade e ingressou no PDT (Partido Democrático Trabalhista) em apoio a pré-candidata a deputada federal, Maria Giovana Fortunato. Além dele, o empresário José Carlos Baccan também ingressou na sigla.

“É uma satisfação muito grande receber o Fanali em nosso partido. É um homem comprometido com Americana e com certeza vai acrescentar muito nosso grupo político”, afirma Maria Giovana. Fanali agradeceu a recepção e reafirmou seu compromisso com Americana. “Estou muito feliz aqui no grupo da Giovana e vamos mudar Americana e São Paulo. Muito obrigado ao partido por aceitar meu nome”, disse.

O pré-candidato e deputado estadual pelo PDT, Marco Antonio Alves Jorge, o Kim, ressaltou o trabalho de Fanali como vereador. “O Fanali é mais que um amigo, é um irmão e tenho certeza que vai fazer a diferença no nosso grupo, assim como fez na Câmara quando foi vereador”, diz. Participaram do ato de filiação Jean Carlos de Lima e Ricardo Tite, ambos do diretório municipal do PDT.