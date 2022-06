As famílias do Jardim Nascentes Boer tiveram um momento especial neste sábado (25), na Creche Tupã, no Jardim Brasil. Elas receberam as escrituras dos imóveis, depois de uma espera de décadas. O prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi fizeram a entrega oficial dos documentos.

O bairro tem 30 anos e os proprietários solicitaram a regularização há 20 anos, realizada por meio do Programa Cidade Legal, sem custo para o município.

“Hoje a realidade está aqui. Vejo nos olhos das pessoas que aqui estão, a felicidade, a alegria, a emoção. É uma conquista grande, porque você morar em uma casa sem saber efetivamente se ela vai ser sua, todo o trâmite da justiça, não é fácil”, destacou o prefeito Chico.

O vice Odir comemorou a conquista: “É uma alegria poder estar participando com vocês, a gente sabe que não foi um trabalho fácil, mas como o Chico sempre fala, nada mais que obrigação. Parabéns a todos”, declarou Odir.

A Certidão de Regularização Fundiária dos imóveis das 123 foi assinada no dia 7 de julho de 2021 pelo prefeito Chico Sardelli, concluindo o processo de regularização do bairro junto à prefeitura. Depois, o documento foi encaminhado ao cartório para dar andamento ao processo de obtenção das escrituras.

Todo o procedimento teve participação das Secretarias de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), de Negócios Jurídicos, entre outros órgãos públicos.

“Com o empenho da prefeitura, a determinação do prefeito Chico, foi possível viabilizar este processo que durou anos mas teve um final feliz”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A cerimônia também contou com a presença do presidente da Câmara, Thiago Martins; do vereador Lucas Leoncine, representando o deputado federal Vanderlei Macris; do secretário de Planejamento, Diego Guidolin; do secretário de Comunicação, Allisson Roberto dos Santos; do secretário adjunto de Governo Márcio Leal, de representantes da Guarda Municipal e da moradora Nalu Boer, que representou as famílias na cerimônia.