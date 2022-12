Dois patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) foram homenageados nesta quarta-feira (7) por familiares de uma menina que teve a vida salva pela dupla. A ocorrência aconteceu há quase seis anos, mas a homenagem foi prestada agora para que a criança participasse do ato e agradecesse aos guardas pessoalmente. O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam a ação.

Os homenageados foram os guardas Mauro dos Santos Cunha, que já está aposentado, e Sidney Aparecido Moura, ainda na ativa.

A ocorrência que rendeu a homenagem à dupla aconteceu em maio de 2017. Na ocasião, a senhora Rose Kozan estava levando a pequena Lorena, de apenas seis meses, para a creche, quando percebeu que ela estava engasgada. Ela ligou para o marido, o porteiro Antonio Carlos Kozan, que avistou Cunha e Moura em patrulhamento e pediu ajuda.

Os guardas foram até o local onde a mãe e a criança estavam e rapidamente as levaram até o hospital, onde a bebê foi socorrida. Lorena passou sete dias internada, mas se recuperou sem sequelas e hoje tem seis anos.

Lorena e os pais fizeram a homenagem nesta quarta, entregando aos guardas uma camiseta com a foto da menina e outros presentes.

“Se não fosse esses dois anjos aparecerem naquela hora, talvez a Lorena não estivesse aqui conosco. Nós fizemos essa homenagem agora para ela poder entender o ocorrido e agradecer a eles, porque naquele momento eu poderia ter perdido ela, naquele momento eu não sabia como lidar e eles saíram levando ela para o hospital”, afirmou Rose.

Emocionados, os patrulheiros foram apresentados a Lorena e agradeceram a homenagem.

“Na nossa farda, está escrito ‘protetor e amigo’, então na rua a gente tenta fazer o melhor pra todo mundo. Naquele momento, o que a gente pôde fazer a gente fez, e hoje a Lorena está aí e vai ser muito feliz na vida dela. Um reconhecimento desses não é uma coisa simples, era o nosso dever, mas causou esse resultado, fico orgulhoso e me sinto feliz com essa homenagem”, afirmou Cunha.

“Nós fazemos muitas coisas e não somos reconhecidos. Hoje, após quase seis anos, vocês ainda se lembram da gente, então é muito gratificante. Não fazemos as coisas pensando em ser reconhecido, mas só temos a agradecer”, disse Moura.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam a homenagem ao lado do comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva, e outros patrulheiros.

“Parabenizo vocês da família pela atitude, hoje vocês fazem esse gesto de gratidão pelo ato de heroísmo do Moura e do Cunha. Dizem que a guarda foi criada para cuidar dos bens públicos, do patrimônio, e sem dúvidas o maior bem público de uma cidade é a sua população, é o morador e a moradora”, disse Chico.

“A gente ver uma homenagem espontânea assim é muito bonito. Esse reconhecimento é muito bom, dá força para todos os guardas continuarem trabalhando pela população”, afirmou Odir.