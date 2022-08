Há cinco meses, o barbarense José Carlos Morato, 75, teve um lapso de memória, se perdeu em alguma estrada da região e passou a ser procurado pela família. A família do comerciante pede orações e informações sobre seu paradeiro.

O carro dele foi encontrado alguns dias depois, mas pouco se soube depois do acontecido.

Pessoal, bom dia. Espero que todos estejam bem.

Para que todos saibam e possa acompanhar.

Ontem completou 5 meses do desaparecimento do Morato… são meses de aflição, tristeza mas também de esperança. Somos uma família MUITO unida e temos amigos fantásticos como vocês que continuam nos ajudando e oferecendo um ombro amigo quando a emoção aperta.

Desde final de abril, quando tivemos informações que ele teria sido visto em Piracicaba (mas NUNCA foi efetivamente confirmado), não tivemos mais nenhuma nova informação.

Continuamos a contar com o apoio da Polícia Civil, que vem inclusive tratando o caso não apenas como DESAPARECIMENTO, mas também como possível homicídio, embora não haja nenhuma indicação para isso, mas em função do tempo, essa infelizmente não deixa de ser uma possibilidade. Nessa linha, recentemente o Junior esteve na Policia Civil e solicitou que, dentro das possibilidades desta, fossem feitas buscas nos tanques/lagos ali próximo ao local onde ele foi visto pela última vez. Essa diligência já foi oficiada porém, pelo menos até onde sabemos, ainda não foi realizada.

OBS: Saiu um boato de que ele estaria desaparecido e contando com a ajuda de amigos e/ou familiares … isso não procede, pelo menos não do nosso lado (da família).

Enfim amigos, mais uma vez agradecemos à vocês e continuamos contando com as orações de cada um e, caso tenham qualquer dúvida ou nova informação, por favor não hesitem em nos procurar.

Muito obrigado.