Família lança Bolsonaro Store para arrecadar

Filho e herdeiro do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro usou as redes sociais para divulgar a Bolsonaro Store. A ideia seria ‘guardar a memória’ do período do ex-presidente, que ainda não voltou ao Brasil.

Live e choro este domingo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook, na tarde deste domingo (26), em que aparece ao lado do ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães.

Além de Guimarães, aparecem outras pessoas, entre eles o cantor sertanejo Rick, da dupla com Renner, que toca violão. “Vou cantar essa música aqui para o nosso presidente porque, assim como eu, ele tem uma filha. E essa música foi feita para pais de verdade, pra quem realmente sabe o que significa essa palavra pai”, diz o sertanejo.

