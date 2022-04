Uma família moradora do Zanaga, em Americana, está buscando ajuda, através de uma vaquinha online, para cirurgia da bebê Laura, que diagnosticada com CRANIOESTENOSSE ESCAFALOCEFALIA.

Até o momento, a vaquinha arrecadou R$8.853,85, sendo que o custo do processo é R$120.000,00. Veja o relato da mãe:

“Eu sou a Gabi, mamãe da Laura e criei essa vaquinha pois preciso arrecadar R$ 120.000,00, para a cirurgia da Laura, diagnosticada com CRANIOESTENOSSE ESCAFALOCEFALIA, e precisa passar por uma cirurgia de correção craniana, no hospital SOBRAPAR, em Campinas com os doutores Enrico e Cassio.

A Escafocefalia ocorre quando a sutura sagital (que junta as placas parietais) se une precocemente, impedindo a cabeça de crescer para os lados.

Como a cranioestenose é considerada uma doença séria, sobretudo por alterar o formato do crânio, com chance de causar anomalias, a única forma de tratamento que visa corrigir a doença e que tem ampla aceitação pela comunidade médica é o cirúrgico.

Se ela for feita ainda nos primeiros meses de vida, a chance de haver sequelas no bebê tornam-se quase nulas”.