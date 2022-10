Familiares e amigos iniciaram na manhã deste sábado buscas pelo idoso que está desaparecido no rio Piracicaba em Santa Bárbara d’Oeste. Ele caiu na Ponte do Funil na divisa da cidade com Limeira e ainda não foi encontrado.

Morador do Vista Alegre, Paulo Marcelino dos Santos, 65, está desaparecido após ter caído no Rio Piracicaba, na altura da Ponte do Funil. Leia mais aqui.

Foto e vídeo- Cláudio Mariano/SantaBárbara em Foco