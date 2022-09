A Faculdade de Americana – FAM será o ponto de encontro para alunos de Direito para a realização da prova Simulado OAB 2022. O tradicional simulado exame da ordem acontece neste sábado, dia 24, das 12h30 até 18h00, no bloco 5. A FAM está localizada na Avenida Joaquim Boer, 733 – Jardim Luciene.

A prova é gratuita e oferecida tanto para os alunos de Direito da FAM quanto para alunos de outras Instituições de Ensino Superior. Inscrições até sexta-feira, dia 23, através do link: https://www.famportal.com.br/fam/fam/dev/externo/eventos/?pg=Evento&id=119

Através do simulado OAB 2022, o aluno tem uma noção de como funciona a prova e também pode testar seus conhecimentos. Para atuar na área da advocacia, é necessário que os estudantes do curso de Direito realizem o Exame da Ordem e obtenham aprovação.

“O Exame de Ordem é o último degrau a vencer antes do exercício regular do direito de advogar. É, sem dúvida, o coroamento de longos anos de esforço e dedicação. Queremos que nossos alunos façam um gol de placa, com a aprovação logo no primeiro teste. Fazer esse simulado é muito importante na preparação do aluno, que poderá confirmar aquilo que já sabe, se familiarizar com a prova e verificar os pontos que precisa melhorar. Vamos juntos a mais uma conquista!!!”, disse o coordenador do curso de Direito FAM, Waldomiro Rizato.