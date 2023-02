A FAM – Faculdade de Americana realiza no próximo sábado (25), das 9h às 13h, na Área de Bem-Estar localizada entre as ruas Indaiá e Elias Fausto, no Jardim Batagin, em Santa Bárbara d’Oeste, um dia de prestação de serviço e plantio de 20 mudas de árvores no local. No total, a FAM já plantou 1200 mudas de árvores na região da praça.

Em parceria com a prefeitura barbarense, a Faculdade de Americana, através dos cursos de Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Direito, Educação Física, Estética, Farmácia, Biomedicina, RH e Pedagogia, promove diversos serviços gratuitos para a comunidade local.

Teste TUG, aferição de pressão, orientação jurídica, atividades físicas, aulão SKY Fit, quick massage, glicemia e orientação de RH serão alguns dos serviços oferecidos. Para as crianças têm muita diversão com pintura facial, escultura em balões, cama elástica, piscina de bolinhas, trenzinho, brinquedos infláveis e feira de adoção de cães e gatos com a SPASB – Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste.

“A Faculdade de Americana sempre busca prestar serviços para a comunidade, desta vez, em parceria com o poder público conseguimos atingir esta região da cidade, esperamos poder levar este evento para mais lugares durante o ano”, disse o diretor da Instituição Gustavo Azzolini.

Para a prefeitura o evento colabora com a comunidade e traz movimento e ações de bem estar para o local.

“Santa Bárbara d’Oeste executa o maior projeto de plantio de árvores de sua história. Com ações da Prefeitura, do DAE e de parceiros, temos contribuído de maneira significativa para as questões ambientais. Preservamos os mananciais, córregos e represas, protegendo a qualidade da água – que já é de excelência –, além das nossas nascentes, prevenindo o assoreamento com a proteção que as árvores geram no solo. Há também os benefícios da área urbana, com conforto térmico em sombras que impactam na temperatura do ambiente, ajudando a controlar a umidade relativa do ar possibilitando um impacto positivo na fauna, com aves encontrando abrigo para o seu desenvolvimento””, disse o prefeito Rafael Piovezan.

