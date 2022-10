A partir deste segundo semestre, a Faculdade de Americana-FAM, por meio do curso de Psicologia, oferece gratuitamente plantão e atendimentos psicológicos tanto para a população externa, quanto para alunos e colaboradores da Instituição.

Os plantões serão realizados de segunda a sexta-feira. Serão atendidos até cinco pessoas por dia. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (19) 3465-8109 ou WhatsApp (19) 99192.1554. Para os atendimento no SIA, é obrigatório o uso de máscaras conforme decreto estadual nº 61.149, de março de 2022.

“Para a formação do aluno é extremamente importante, visto que a psicologia clínica contemporânea deve se comprometer com o acolhimento e a escuta do outro no momento em que ele precisa, compreendendo este sujeito que está em sofrimento a partir de suas experiências e contexto em que está inserido”, disse Cristiane Correia, coordenadora do curso de Psicologia FAM.

Os atendimentos são realizados pelos estagiários do curso de Psicologia da Instituição através de três abordagens: Psicanálise, Humanista e Teoria Cognitiva Comportamental.

Destes, temos três modalidades estratégicas de intervenções, a psicoterapia onde o aluno faz um atendimento semanal durante um ano, dois semestres letivos; a psicoterapia breve em psicanálise onde o aluno, junto ao supervisor de estágio constrói um plano psicoterapêutico, definido o número de sessões a cada atendido, a partir de sua demanda e o plantão psicológico.

O plantão psicológico tem um estagiário à disposição para atender tanto a população externa, quanto a população interna da FAM. O plantão psicológico é uma modalidade de atendimento que possibilita enfrentar o desafio de atender um número maior de pessoas e no momento de suas necessidades, auxiliando, assim, a pessoa a lidar melhor com suas emoções e dificuldades, fortalecendo a pessoa emocionalmente.

“O plantão psicológico não substitui a psicoterapia, mas vem sendo uma prática clínica que se adequa às demandas atuais, principalmente diante as demandas emocionais que enfrentamos em decorrência da pandemia da Covid 19. E a implantação desta modalidade no SIA, significa preparar o aluno para uma atuação de acordo com a realidade do mundo. Considerando, inclusive, que a modalidade de plantão pode ser desenvolvida tanto no consultório quanto em instituições”, lembrou Cristiane.

“Sabemos o quanto a população precisa de atendimentos psicológicos, o Servico Integrado de Atenção da FAM, entre outras áreas, tem na psicologia um dos seus maiores serviços prestado para a comunidade”, disse o diretor da Instituição, Gustavo Azzolini.

Horários de atendimento:

Segunda-feira: 16h, 17h, 18h,19h e 20h; Terça-feira 14h, 15h, 16h, 17h e 19h; Quarta-feira 15h, 16h, 17h e 20h; Quinta-feira 15h,16h e 19h; Sextas-feiras 15h, 16h e 19h