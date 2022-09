A Faculdade de Americana (FAM) está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de pós-graduação em Medicina de Animais Silvestres e Exóticos. O curso tem início em fevereiro de 2023 com carga horária de 500 horas e duração de 24 meses. O curso oferece nível de especialização “lato sensu” em Medicina Veterinária de animais silvestres e exóticos visando formar profissionais com uma visão macro da medicina destes animais e pets não convencionais. O curso oferecerá também aulas especializadas em tratamentos clínicos e cirúrgicos.

A demanda por estes profissionais tem aumentado e também a busca pela conservação das espécies silvestres e clínica médica e cirúrgica de espécies exóticas.“ Nesta primeira turma conseguimos grandes resultados e ótimas experiências. Entendemos que nossos professores com experiência no mercado de trabalho e também nas ações de campo é um grande diferencial e com isso nossas aulas praticas são ficam bem mais interessantes”, comentou o coordenador do curso Jorge Salomão.

O curso tem parceria com importantes institutos de cuidados com animais exóticos e silvestres como: Instituto Raquel Machado – Porto Feliz, Instituto de Biologia Marinha – IBIM – Santa Cruz das Palmeiras, Zoológico de Limeira, Associação Mata Ciliar, em Jundiaí.

“Ficamos felizes em abrir esta segunda turma da pós em Medicina em Animais Silvestres e Exóticos, isso mostra que o mercado tem abertura para estes profissionais da área”, disse o diretor da Instituição, Gustavo Azzolini.

