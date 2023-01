Fakenews roda nas redes sociais

Postagens fakenews nas redes sociais apontam o vice-prefeito de Americana Odir Demarchi como um ‘empolgado’ apoiador do golpismo. A turma foi de ônibus a Brasília este final de semana. A postagem indica que Odir estava filmando a partida dos ‘patriotas’ que saíam para o planalto central participar dos atos terroristas deste domingo.

Esta segunda-feira começou movimentada, com o afastamento do governador do DF Ibaneis Rocha.

Ao NM, Odir contou como vê as fakenews que estão circulando nas redes sociais.

Infelizmente estou sabendo sim. Fiquei bem triste quando vi a fakenews e ainda mais quando vi que alguns acreditaram na mentira. Nunca participei de nenhuma manifestação. Nem as que aconteceram em frente Tiro de Guerra de Americana. Muito menos apoiaria ou financiaria um ato antidemocrático como o ocorreu ontem.

Encontraram um manifestante com características físicas próximas as minhas em um vídeo. Mas com uma observação rápida fica óbvio que não sou eu… Uma pena ainda ter gente empenhada em disseminar fakenews por aí para tentar prejudicar o outro.

Mais notas de repúdio

Nota de repúdio ABRADEP A Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP vem manifestar o seu repúdio pelos atos terroristas antidemocráticos de depredação da sede dos três poderes, em Brasília, na data de hoje. O Brasil conquistou seu mais elevado grau de maturidade democrática graças ao respeito ao resultado do processo eleitoral, que representa a vontade da maioria dos cidadãos, como ainda, deve-se à luta diária de milhões de brasileiros que respeitam o pluralismo e o civismo, para que tais conceitos não sejam apenas ideias, mas uma realidade. A oposição ao governo eleito não deve ser feita por meio de atos terroristas, os quais apenas nutrem radicalismos, minam a democracia e espalham, criminosamente, a sensação de caos. Para muito além de ideologias, o governo é feito para todos os brasileiros e o desrespeito ao patrimônio público apenas reflete a fraqueza de fibra moral para que divergências sejam resolvidas legal e pacificamente. Cenas deprimentes como as vistas hoje constituem crimes e que devem ser apurados e seus responsáveis punidos na forma da lei. Acreditando nos valores supremos trazidos em nossa Constituição, sobretudo na ordem interna, na justiça, no bem-estar, na segurança, na liberdade e na igualdade, os quais dependem da estrita observância às regras do exercício sadio de direitos e deveres, é que a ABRADEP reforça sua crença no respeito ao Estado Democrático de Direito.

Nota da OAB/DF

A Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) repudia, veementemente, a absurda violência que ocorre neste momento em Brasília, perpetrada por grupos radicais antidemocráticos, que não aceitam os resultados das eleições de 2022.

É inadmissível que as invasões do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) e não podemos permitir que fiquem sem a devida responsabilização severa de quem organizou, de quem financiou, de quem participou e de quem foi omisso na contenção dos atos criminosos de depredação e que atenta contra os Poderes Públicos constituídos.

Estão gravemente agredidas as autoridades democraticamente e constitucionalmente constituídas. Não há qualquer possibilidade de se considerar esses abusos como manifestação popular.

É indispensável que as forças de segurança entrem em ação para debelar essa violência, efetuar prisões e retomar as Casas do Legislativo, do Executivo e do Judiciário.

É fundamental proteger vidas e restaurar o patrimônio público. Não podemos nos curvar a atos golpistas e esses crimes devem ser apurados e punidos.

A Ordem dos Advogados do Brasil é instituição pilar da democracia e acompanhará ativamente as apurações, cobrando das autoridades as respectivas punições desses atos de violência e depredação .

Foto: Reprodução do Estadão

Nota atualizada às 17h44.