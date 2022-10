Uma resposta a uma Fakenews publicada pelo senador Flávio Bolsonaro levou o influencer Casimiro a ter o tweet mais curtido da história do Brasil na rede social.

No tweet que passou dos 1 milhão de likes, Casimiro terminou declarando voto no Lula. E sabe por que ele fez esse Tweet? Porque o filho do presidente fez uma montagem dizendo que o Casimiro votaria no pai dele. Casimiro desmentiu e declarou voto em Lula.