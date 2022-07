O cantor Fábio Jr. viralizou nas redes sociais neste sábado (30/7), por um vídeo registrado após o show que fez na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, na quinta-feira (28/7). O momento inusitado mostra o artista “fugindo” de um dos membros de sua equipe de segurança para atender um fã que o aguardava.

Nas cenas, é possível ver que ele chega até o fã e conversa com a mãe do jovem. Na sequência, Fábio Júnior abraça ambos e se senta na escada para autografar uma capa de disco para Juliano, que é PCD (Pessoa com deficiência).

O vídeo repercutiu muito nas redes sociais e fãs elogiaram a atitude do artista.

Confira o momento: