Fabio Guedes destaca evolução dos goleiros do Rio Branco

Preparador de goleiros Fábio Guedes



É inegável que o Futebol tem evoluído em muitos aspectos, seja por conta da tecnologia ou pela adequação das regras, que estão em constante modificação, visando tornar o jogo melhor, mais atrativo e mais justo. Para os goleiros muitas coisas mudaram ao longo dos anos. Nos dias atuais, uma das principais questões recai ao uso dos pés, ou seja, com o jogador da posição trabalhando ativamente na saída de bola, entre outras situações.

Para Fabio Guedes, de 30 anos, preparador de goleiro do Rio Branco EC-SP, essas novas características fizeram com que o treinamento dos goleiros, que já era específico, ganhasse novos contornos. “Creio que o futebol vem evoluindo a cada instante e a posição de goleiro vem chamando mais atenção, seja na questão da montagem de treino, do jogo em si, quando se é usado e ou mesmo no jogo com os pés. Sabendo também que os métodos para realizar os treinamentos da posição vêm se atualizando dia-a-dia, contundo, os goleiros e os preparadores da posição ganham com isso, pois quando é assim a troca de informação e mútua”, comentou.

De acordo com Fabio, que é natural da Uberlândia (MG), o goleiro precisa estar sempre atento, já que a qualquer momento poderá ser acionado pelo zagueiro, na maioria dos casos, e não pode falhar no uso dos pés.

“O goleiro vem ganhado ênfase no trabalho com os pés. A equipe ganha ao contar com jogadores da posição que dão conta e possuem esse recurso. Ter um goleiro com essas características é sempre válido, pois em momentos do jogo ele será acionado para jogar com os pés, tanto dentro de uma tática ou esquema que for exigido pelo treinador”, explicou o preparador de goleiros do Rio Branco EC, que durante a sua carreira trabalhou no Uberaba Sport-MG, Nacional FC-MG, Ituano FC-SP, CA Votuporanguense-SP, Olímpia FC-SP e Tubarão SC.

Neste começo de 2023, Fabio Guedes segue trabalhando com os goleiros do representante Americana, visando o Campeonato Paulista da 2 ª Divisão 2023. Na fase inicial, o Rio Branco EC integra o Grupo 04, ao lado do Amparo Athlético Club, Colorado Caieiras FC, FC SKA Brasil (Santana de Parnaíba), Paulista EC (Jundiaí) e União Agrícola Barbarense Futebol Clube (Santa Bárbara d’Oeste).

O Tigre estreia no Campeonato Paulista da 2ª Divisão 2023 diante do Paulista FC, em 22 de abril (sábado), às 15h30 (de Brasília), no estádio Décio Vitta, na cidade de Americana.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento