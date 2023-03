Fábio Guedes animado com trabalho dos goleiros do Rio Branco

O preparador, Fábio Guedes, vem trabalhando forte com

os goleiros do Rio Branco EC, que está em pré-temporada, se preparando para disputar o Campeonato Paulista da 2 ª Divisão 2023. O time de Americana abre a sua participação na competição enfrentando o Paulista FC, no dia 22 de abril (sábado), às 15h30 (de Brasília), no estádio Décio Vitta, em Americana (SP).

“O trabalho está fluindo de uma maneira positiva, treinando muito forte visando nossa estreia contra o Paulista. Os goleiros estão com uma resposta boa de trabalho, mas vejo que podemos melhorar na questão de força, velocidade e entendimento do jogo em si”, relatou Fábio, lembrando que, com o tempo que falta para a estreia no campeonato, os goleiros irão evoluir bastante.

“Temos cerca de um mês e vejo que, com os jogos amistosos e treinos que realizaremos, os goleiros estarão prontos para a estreia Rio Branco EC no campeonato”, completou Guedes.

Ao longo de sua carreira, Fabio Guedes, de 30 anos, natural de Uberlândia (MG), trabalhou no Uberaba Sport-MG, Nacional FC-MG, Ituano FC-SP, CA Votuporanguense-SP, Olímpia FC-SP e Tubarão SC-SC.

Na fase inicial do Campeonato Paulista da 2 ª Divisão 2023, o representante de Americana integra o Grupo 04, ao lado do Amparo Athlético Club, Colorado Caieiras FC, FC SKA Brasil (Santana de Parnaíba) e União Agrícola Barbarense Futebol Clube (Santa Bárbara d’Oeste), além do já citado Paulista EC (Jundiaí).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento