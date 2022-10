Com 11 vitórias nos 17 Grandes Prêmios disputados em 2022, Max Verstappen segue como grande favorito na Fórmula 1 para levar o título mundial de pilotos deste ano. A prova deste domingo, no Japão, poderá confirmar uma performance histórica de um piloto em uma única temporada. Segundo a análise da Betfair, o jovem piloto holandês possui grandes chances vencer no Japão e ainda confirmar o bicampeonato mundial de pilotos, conquistando também recordes no número de vitórias numa única temporada e título com quatro corridas de antecedência.

O holandês da Red Bull Racing lidera o campeonato de pilotos com 104 pontos de vantagem sobre Charles Leclerc, da Ferrari, e 106 para o seu companheiro de equipe, Sergio Perez. Dependendo da combinação de resultados, Verstappen pode confirmar seu segundo título consecutivo precisando para isso apenas conquistar nesta etapa oito pontos a mais que o rival da Ferrari. Na análise da Betfair, as chances do piloto da Red Bull vencer o GP do Japão são de 52%, vitória que poderá garantir o título.

O segundo piloto com maiores chances de levar o troféu do GP é Leclerc, com 19%. O mexicano Sergio Perez, vencedor do GP de Marina Bay, em Singapura, aparece em terceiro, com 7% de vencer a segunda prova consecutiva na temporada.

Confira a lista de favoritos à vitória no GP do Japão, de acordo com a Betfair:

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 52%(1.46)

Charles Leclerc (Ferrari) – 19% (4.0)

Sergio Perez (Red Bull Racing) – 7% (10.0)

Lewis Hamilton (Mercedes) – 6% (12.0)

Carlos Sainz – (Ferrari) – 5% (16.0)

George Russell – (Mercedes) – 3% (20.0)

A opção mais provável de Verstappen conquistar o título mundial neste domingo é vencer a corrida e fazer a volta mais rápida na corrida. Nas análises da Betfair, o holandês também aparece na liderança com 38% de chances de conquistar a volta mais rápida no GP do Japão, seguido de Leclerc, com 19% e ‘Tcheco’ Perez, com 14%. Assim sendo, para ser campeão não conquistando a volta mais rápida, Max precisará conquistar oito pontos a mais do que Leclerc e seis do que seu companheiro Pérez para levar o mundial de pilotos.

Com 11 vitórias na temporada e 341 pontos, a probabilidade de Verstappen conquistar o título de pilotos de 2022 é de 97%, de acordo com os cálculos da Betfair.

O monegasco Charles Leclerc, com 237 pontos, possui 2% de conquistar o campeonato, Sergio Perez, com 235 pontos a 108 pontos atrás do líder, aparece a seguir com 0,5% de chances de título.

Max Verstappen (Red Bull) – 97% de chances de ser campeão em 2022

Charles Leclerc (Ferrari) – 2%

Sergio Perez (Red Bull) – 0.5%

Hamilton e Russell (Mercedes) – 0.25% cada

Faltando quatro corridas para o final do campeonato, se Verstappen conseguir o título neste domingo, o holandês entrará na galeria como a terceira maior maior antecipação de título em uma temporada, perdendo apenas para Michael Schumacher, que conquistou o título de 2002 com seis etapas de antecedência, e Nigel Mansell, que venceu em 1992 faltando cinco corridas para o final da temporada.

Outra marca importante que o holandês poderá bater no fim desta temporada será a de vitórias em um ano de campeonato. Até agora foram 11 vitórias em 17 corridas disputadas, e ele precisaria de mais duas para igualar os líderes desse ranking, os alemães Schumacher (2004) e Sebastien Vettel (2013). Verstappen tem ainda mais cinco GPs a disputar, precisando vencer apenas duas corridas para estar no topo com os ex-campeões – ou três para ultrapassá-los!