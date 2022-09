O Tivoli Shopping, em parceria com o CEDOC – Centro de Documentação Histórica da Fundação Romi inaugurou nesta segunda-feira (05), a exposição “Romi-Isetta”, que apresenta a história do primeiro carro de passeio fabricado em série no Brasil. Instalada na área da expansão, ao lado da loja Kalunga, a mostra pode ser visitada gratuitamente até o próximo dia 18.

Acessível em braile e em libras, a exposição ilustra através de fotografias, desenhos técnicos e materiais gráficos, a história do Romi-Isetta, primeiro carro de passeio fabricado em série no Brasil, que foi produzido de 1956 a 1961 pela Romi S.A, em Santa Bárbara d’Oeste.

Composta por painéis com diversos desenhos técnicos, materiais gráficos, publicitários e muitas fotografias históricas, a exposição foi concebida a partir do trabalho de preservação do acervo documental do Romi-Isetta realizado pelo CEDOC, que já se encontra disponível para consulta e pode ser acessado no site cdoc.fundacaoromi.org.br. A mostra conta ainda com um painel instagramável, uma réplica do carro, que os visitantes podem utilizar para a produção de fotos divertidas.

“Essa exposição é muito especial e chega ao Tivoli na data que marca os 66 anos de lançamento do Romi-Isetta. Com essa mostra gratuita, esperamos oferecer mais uma opção de lazer para as famílias, que podem conhecer como foi o processo de fabricação do primeiro carro brasileiro e que é patrimônio de Santa Bárbara d’Oeste”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

“Ao realizar essa exposição, buscamos difundir e facilitar o acesso da população aos documentos históricos do Romi-Isetta. É uma satisfação realizar pela primeira vez uma exposição acessível em braile e libras, assim intensificamos o alcance das atividades da Fundação Romi, possibilitamos que esses públicos conheçam os conteúdos e também oferecemos mais uma opção de lazer e cultura”, destaca o superintendente da Fundação Romi, Octávio Wakabara.

Romi-Isetta

Com características marcantes, o Romi-Isetta possui uma única porta frontal, formato aerodinâmico e o eixo traseiro mais estreito que o eixo dianteiro. Para a sua fabricação no Brasil, Américo Emílio Romi e Carlos Chiti negociaram um contrato de transferência tecnológica com o fabricante original do Isetta, a ISO Autoveicoli SpA, de Milão, na Itália. O projeto do carro foi desenvolvido pelo engenheiro aeronáutico Ermenegildo Pretti, que agregou a ele a sua experiência em projetar aviões, e por seu assistente Pierluigi Raggi.

Na Romi S.A. localizada na Avenida Pérola Byington, em Santa Bárbara d’Oeste, um pavilhão foi construído para a instalação das linhas de montagem do Romi-Isetta, que teve seu lançamento oficial no dia 5 de setembro de 1956. Na época, uma caravana composta pelos primeiros 16 carros de passeio produzidos no Brasil desfilou pelas ruas de São Paulo.

Além da história do surgimento do veículo, os visitantes da exposição do Tivoli Shopping poderão conhecer algumas curiosidades como o fato de os atores John Herbert e Eva Wilma terem sido os garotos-propaganda do Romi-Isetta em campanhas publicitárias.

A mostra faz parte do projeto “Preservação dos desenhos técnicos do CEDOC da Fundação Romi” (PRONAC 203927), que tem como objetivo preservar e difundir o acesso a esses documentos históricos pertencentes ao acervo da instituição, que corroboram para a identidade e memória de Santa Bárbara d’Oeste como cidade pioneira na fabricação do Romi-Isetta, o primeiro carro nacional. Esse projeto é apresentado pelo Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, e com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Exposição Romi-Isetta

Quando: de 5 a 18 de setembro; visitação de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h

Onde: área da expansão do Tivoli Shopping

Evento gratuito

Sobre a Fundação Romi

Com a missão de promover o desenvolvimento social e humano através da educação e cultura, promove a comunidade regional e realiza ações sociais. Mantenedora do NEI (Núcleo de Educação Integrada), sua escola de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, oportuniza a formação integral, autônoma e protagonista de crianças, adolescentes e jovens. O CEDOC (Centro de Documentação Histórica) é um espaço de difusão da história, que atua na guarda, conservação e disponibilização de seu acervo para pesquisa e consulta. Já a Estação Cultural, atende milhares de pessoas por ano por meio de oficinas livres, culturais e de formação, projetos de fomento à economia criativa, de elevação do status cultural e de ações socioeducativas. Mais informações sobre a Fundação Romi podem ser obtidas no site www.fundacaoromi.org.br ou pelo telefone (19) 3499-1555.