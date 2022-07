A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste realizou nesta quarta-feira (13) a abertura da exposição histórica do Centenário do Bairro Caiubi no Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”. O encontro contou com a presença de moradores do bairro e representantes de diversos setores da Administração Municipal. O lançamento integra uma série de ações que marcarão os 100 anos do bairro, incluindo também ações no Núcleo de Educação Ambiental e um evento no dia 31 de julho na Praça “Antonio Angolini”.

Com fotos e textos que abordam detalhes históricos do local, a mostra pode ser conferida pela população até o dia 27 deste mês, de terça a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. O Centro de Memórias está localizado à Rua João Lino, no Centro.

O objetivo é valorizar a história e a cultura de uma das regiões mais tradicionais do Município. “O Caiubi é um bairro muito acolhedor e está na história de muita gente em Santa Bárbara d’Oeste. É um grande orgulho para todos nós poder celebrar os 100 anos do bairro, lembrando da relação que o Caiubi tem com a nossa cidade. Temos ali um lugar agradável, com uma característica típica, com a natureza presente e o requinte que o Meio Ambiente oferece a todos nós”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Confira a programação completa do Centenário do bairro Caiubi:

Dia 31 de julho de 2022 (domingo)

10h – Missa campal

11h – Abertura oficial

11h30 – Apresentação da Corporação Musical União Barbarense

14h – Apresentação da FAMAM

15h – Apresentação dos alunos dos CIEPs “José Renato Pedroso” e “Padre Victório Freguglia”

16h – show com Sheyla Canova

Localização: Praça Antonio Angolini, no bairro Caiubi, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita