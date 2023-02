Exportações e importações crescem em 2022, mas participação da RMC diminui

O Observatório PUC-Campinas divulgou os dados consolidados das atividades econômicas da Região Metropolitana de Campinas (RMC). O estudo que reuniu os principais dados da balança comercial foi coordenado pelo Prof. Dr. Paulo Ricardo da Silva Oliveira. No ano, as exportações cresceram 18,55%, enquanto as importações cresceram 21,85%. Destacaram-se o crescimento do valor das exportado de máquinas de construção civil (83,47%), medicamentos (4,1%) e veículos automotivos (27,28%);

Apesar dos dados positivos no ano, em dezembro houve uma diminuição de -4,3% nas exportações e aumento de 7,39% nas importações da RMC, resultando em alta de 13,88% no déficit comercial regional. Além disso, a participação da RMC nas importações e exportações do Estado de São Paulo foi de 20,53% e 6,4%, respectivamente – o pior desempenho das exportações em 10 anos.

Em 2022, houve crescimento do valor importado de defensivos agrícolas (23,26%), compostos heterocíclicos de nitrogênio (81,09%) e circuitos eletrônicos integrados (10,27%).

Houve aumento relativo das exportações para praticamente todos os principais destinos, com principalmente para Argentina (27,78%). Em relação às importações, houve aumento relativo de praticamente todas as principais origens, com destaque para a China (51,69%).

“Apesar dos problemas estruturais do déficit comercial regional causados pela dependência das importações de insumos externos, as exportações mostram piora da atividade do setor externo da RMC em dezembro de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior. Para as estatísticas anuais, no entanto, verifica-se melhora da atividade do setor externo, com base nas exportações”, disse o prof. Paulo.

