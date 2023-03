Expo Tattoo 2023 traz premiados a Limeira

A 9ª edição da Expo Tattoo Limeira

que acontece de 31 de março a 2 de abril, será realizada no Zarzuela Eventos. O novo local, mais amplo, receberá cerca de 200 artistas nos três dias de evento. A realização é de Fião Tattoo.

O evento volta depois de três anos sem ser realizado devido aos impactos da pandemia da Covid-19. “As expectativas e as cobranças pelo retorno da Expo Tattoo eram gigantescas. O mercado da tatuagem cresceu durante essa crise. É um público fiel a essa arte que tanto amamos”, explica Alcides Oliveira, o Fião, organizador da Expo Tattoo.

Segundo o instituto de pesquisa IBIS World, a indústria global de tatuagem cresceu 23.2% em 2021, no ápice da pandemia. Nos Estados Unidos, o setor fatura US$1,4 bilhões ao ano. O Brasil, nono colocado entre os países mais tatuados, superou os números globais. De acordo com o Sebrae, o crescimento anual é de 25%.

Para atender com conforto esse público tão fiel, interessado em conhecer as novidades do mundo da tatuagem e em ver de perto artistas reconhecidos no cenário nacional, a organização do evento utilizará os dois salões do espaço de eventos, além do estacionamento para os food trucks da praça de alimentação.

Os artistas movimentarão as 24 categorias do concurso de tatuagens que ocorre dentro da Expo Tattoo. Estão confirmados tatuadores de Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e de São Paulo. “Teremos a participação de muitos tatuadores estreantes no evento, o que evidencia que Limeira é reconhecida como uma grande vitrine no universo da tatuagem”, avalia Fião.

Além do esperado concurso de tatuagens, a Expo Tattoo contará com expositores de roupas, acessórios, piercing, Espaço Kids totalmente gratuito e a eleição da Miss Tattoo. Todos os dias haverá apresentações musicais, como DJs e bandas.

Os ingressos para a Expo Tattoo 2023 custam R$ 10,00. A entrada é liberada para o público a partir dos 14 anos. O Zarzuela Eventos fica na Rua José Jorge Rodrigues, 485, Vila Nova, em Limeira.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento