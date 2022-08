Ao propor uma discussão de temas relacionados à paranormalidade, sensitividade ou mediunidade por meio da ciência, a mestre em psicologia e doutora em Saúde Coletiva Ana Paula Cavalcantte busca desassociar essas experiências das frequentes alegações de insanidade ou fantasia.

O tema é peça central do lançamento O Caso de Montserrat: estudo científico e relatos de experiências espirituais, narrativa onde a autora também assume o próprio lugar de pessoa que vivencia episódios mediúnicos desde a infância.

A obra mescla os relatos pessoais da psicóloga com os estudos de pesquisadores internacionais renomados como Ian Stevenson, Jim Tucker, Carol Bowman, Roger Woolger, Brian Weiss e Hemendra Banerjee. A trama apresenta episódios paranormais com descrições detalhadas e ilustrações.

Com estilo teórico-narrativo, o título tangencia inúmeros fenômenos provocados por forças desconhecidas como premonição, clarividência, experiências de quase morte (EQM), lembranças de vidas passadas, entre outros.

Crítica da visão monista e materialista da ciência atual, Ana Paula Cavalcantte destaca que a sociedade rechaça experiências sensitivas e favorece o silenciamento de pessoas que vivenciam eventos paranormais. Ela reforça, porém, que este cenário vem mudando nas últimas décadas.

“Essa resistência relacionada à temática tem perdido lugar para um crescente interesse da mídia e da academia nacional e internacional pela relação entre saúde e espiritualidade, pois há o entendimento de que a aliança indivíduo-espiritualidade é positiva para manter ou restabelecer a saúde. Entretanto, a ciência ainda tem um longo caminho a percorrer rumo ao questionamento e flexibilização da visão materialista vigente”, esclarece a especialista.

O Caso de Montserrat apresenta uma escrita objetiva e belas ilustrações dos relatos. Esta leitura é indispensável para quem deseja conhecer o universo sensitivo pelas vias da ciência, possibilitando o entendimento da perspectiva de um indivíduo que vivencia os fenômenos mediúnicos livre de preconceitos ou estereótipos.

Ficha técnica

Título: O caso de Montserrat: estudo científico e relatos de experiências espirituais

Autora: Ana Paula Cavalcantte

Editora: Appris, selo Artêra Editorial

ISBN/ASIN: 978-65-250-0662-8

Páginas: 217

Preço: R$ 58

Onde encontrar: Amazon e Editora Appris

Sinopse

No livro “O caso de Montserrat”, Ana Paula Cavalcantte mescla ciência à narrativa de fatos pessoais e de experiências espirituais que possui desde a infância, cujo foco principal está num processo regressivo a uma vida passada na Espanha que foi protagonizada pelo romance e pela tragédia, passado este que revela profundas conexões com a sua existência atual, cujos meandros são detalhadamente analisados. O livro, com estilo teórico-narrativo, é dono de uma escrita clara, objetiva, coerente e emocionada, unindo com maestria dois enfoques que não se sintonizam facilmente: ciência e espiritualidade.

Sobre a autora

Ana Paula Cavalcantte nasceu no Rio de Janeiro em 1965. Possui titulação como doutora em Saúde Coletiva, mestre em Psicologia Clínica, psicóloga, Gestalt-terapeuta e pedagoga. Atua na área clínica da Psicologia e na docência do ensino superior. É musicista desde a infância e escritora. Atualmente, está se graduando em Música pela UnB. Em 2022, lançou o livro “O caso de Montserrat: estudo científico e relatos de experiências espirituais” pela Editora Appris.