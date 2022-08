Muita gente fica curiosa quando o assunto é pacto com entidades ou até com forças malignas. Será que isso realmente existe ou é só mais um mito? Para o médium Pai Edinho, a resposta é sim.

“É importante entender que nem todas as pessoas que possuem pactos com entidades superiores são do mal. Mas, realmente, existem casos de pactos com intuitos malignos”, explicou.

O médium que costuma atender grandes artistas do meio da música, política e tv, explicou que conhece casos em que celebridades buscam um trabalho de pacto com entidades maiores.

“Muitos artistas, políticos e afins buscam fama. Políticos querem derrubar candidatos oponentes e realmente conseguem realizar e chegar a possuir grandes fortunas inimagináveis com serviços de pactos. Já outras pessoas querem se manter na fama, ganhar eleições, ficarem famosas e multimilionários. Tudo depende de um certo acordo que é feito com a entidade propícia a receber esse tipo de trabalho”, afirmou.

Por fim, o guru espiritual falou que, há muito preconceito acerca do meio espiritual e que, na maior parte das vezes, os trabalhos são feitos sem nenhum tipo de ligação com forças ou entidades malignas, no entanto, vale a atenção ao procurar qualquer tipo de trabalho espiritual.