O Outback Steakhouse e o Tivoli Shopping estão negociando uma unidade para Santa Bárbara d’Oeste. A informações da negociação em andamento foram obtidas com exclusividade pelo Portal Novo Momento.

Segundo levantou o NM, o restaurante e o shopping estão com as conversas avançadas, mas o martelo ainda não teria sido batido.

Caso concretize, o Tivoli aumenta seu hall gastronômico “requintado”, que já possui nomes de peso como o restaurante o Coco Bambu e o Paris 6.

O restaurante já possui unidades em Piracicaba e Campinas.

O Outback Steakhouse possui 139 restaurantes no Brasil e está presente em 56 cidades, 17 estados brasileiros e no Distrito Federal. Com cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion (cebola gigante dourada em formato de flor), o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer.

