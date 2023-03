Ex conta versão de separação de Fábio Porchat

Nataly Mega desabafou sobre o término do casamento com Fábio Porchat.

Em entrevista, a produtora relembrou todas as mudanças de ideia do humorista sobre filhos.

Fábio Porchat e Nataly Mega anunciaram a separação em janeiro deste ano. No comunicado, o humorista revelou que vontades diferentes sobre filhos fizeram o casal se divorciar. Em nova entrevista, a produtora relembrou o momento doloroso e todas as mudanças de ideia do ex sobre o assunto.

Nataly e Fábio foram casados durante cinco anos. Em uma entrevista à revista Marie Claire, a produtora relembrou as mudanças de ideia do humorista sobre filhos. Segundo conta, o casal estava se planejando para aumentar a família em 2022.

“Quando começamos a namorar, o Fábio sempre falava para as pessoas que não queria ser pai, mas para mim, em casa, ele dizia que teria filhos. Não entendia muito bem, mas ele era bem próximo de crianças. Em almoços de família, adorava brincar com meus afilhados. Nós planejamos ter filho no segundo semestre de 2022, um pouco depois da nossa festa de renovação de votos. E estava tudo certo, fomos para consultas, o congelamento de embrião foi feito. Até que, mais perto da data, o Fábio falou: ‘Não quero'”, contou.

Atriz e influenciadora Fefe Schneider comemora aniversário com festa

Prestes a completar 21 anos, em 2 de abril, a atriz e influenciadora Fefe Schneider preparou um halloween fora de época – batizado de “Fefelloween” – para celebrar seu aniversário. Vestida de Noiva Cadáver, personagem do filme dirigido por Tim Burton, a artista recebeu familiares e famosos em São Paulo, nesta segunda-feira (27). Os shows dos artistas Giulia Be e Kevin O Chris animaram a noite.

“Quem me acompanha sabe o quanto gosto de comemorar meu aniversário. Pensei nesse tema para a festa para envolver todo mundo nesse universo misterioso e aguçar a criatividade dos meus convidados para as fantasias. Acho muito divertido”, afirma Fefe, com look assinado pela marca Bold Strap.

Atuando na gravação do filme e da série “Mamonas Assassinas”, que vai retratar a trajetória da banda de Guarulhos, a atriz comemora a chegada de um novo ciclo de vida com grandes projetos em andamento. Além de interpretar Adriana, namorada do vocalista, Dinho, Fefe dará vida a Bebel, protagonista de “Avassaladora 2”, com previsão de estreia para este ano.

“Não poderia estar mais realizada. Sempre quis participar de uma obra baseada em fatos reais. Começar meus 21 anos vivendo esse sonho está sendo incrível. Também tem a estreia de Avassaladoras 2, que foi maravilhoso de gravar. E muitas outras coisas legais vão acontecer neste ano”, completa.

Em paralelo à carreira de atriz, Fefe é sucesso absoluto nas redes sociais, com vídeos sobre curiosidades, histórias de true crimes e atividades sobrenaturais. Atualmente, ela atinge quase 26 milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube.

