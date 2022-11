Ex-mulher de Valdemar da Costa Netto fala dos esquemas de corrupção que envolvem o atual presidente do PL (partido de Bolsonaro) e prometeu que vai ‘detonar tudo’. Logo no primeiro vídeo, ela contou que Michelle Bolsonaro teria sido amante (a chama de ‘peguete’) do Valdemar.

Maria Christina Mendes Caldeira resolveu expor as mazelas do seu ex-marido Valdemar da Costa Neto e do Bolsonaro.