O ex-secretário de Habitação de Americana, Charley Petter, usou seu perfil no Facebook, nesta segunda-feira, para relatar o atendimento recebido no Hospital São Lucas. Charley precisou do atendimento para sua filha e afirmou que a unidade passa por um verdadeiro “caos”.

Além do relato do ex-secretário (veja na íntegra abaixo), o NM tem recebido histórias negativas em relação à unidade com frequência. As reclamações tratam, principalmente, da demora no atendimento (relatos de até 8 horas de espera) no pronto atendimento, da redução do quadro de funcionários, da dificuldade de marcar consultas, entre outros.

Nesta terça-feira, um ‘beneficiário’ do plano da Notredame Intermédica, aguardou atendimento no São Lucas por mais de 5 horas, sendo que duas delas foi apenas para iniciar o atendimento para recebimento da medicação. “Ficamos mais de 5 horas no hospital e ainda fomos embora sem sequer receber a medicação. Nem o SUS está assim”, disse ao NM.

O NM solicitou um posicionamento da Notredame em relação aos relatos recebidos pela reportagem e recebeu a seguinte nota:

“A Diretoria do Hospital São Lucas, de Americana, informa que no dia 1º de maio, realizou a substituição do sistema de gestão informatizada da unidade. O novo sistema é líder de mercado e traz centenas de recursos que possuem como objetivo principal aumentar a qualidade e a segurança do atendimento.

Para minimizar o impacto da mudança, sessenta dias antes começamos o treinamento das equipes, cadastros no sistema etc.

Para o primeiro mês após a entrada do sistema, reforçamos as equipes de recepcionistas com remanejamentos, e de equipes médicas, especialmente do pronto socorro. Também contamos com mais de 20 consultores divididos nas 24h do dia para apoiar a transição.

Apesar de todas essas precauções, com a demanda elevada em função da sazonalidade do outono e a epidemia de dengue em curso na cidade, observamos um aumento importante nas filas de atendimento. Estamos priorizando o atendimento dos casos mais graves e todos os gestores estão empenhados na normalização do atendimento o mais rápido possível.

Agradecemos a oportunidade de prestar esclarecimentos e nos colocamos à disposição”.

RELATO COMPLETO O EX-SECRETÁRIO

NOTREDAME INTERMÉDICA: HOSPITAL DE FACHADA DA AV. BRASIL, EM AMERICANA

Desde que assumiu o Hospital São Lucas da Av. Brasil, em Americana, a NotreDame Intermédica só fez uma bela fachada e tem, a cada dia que se passa, se demonstrado cada vez mais um hospital de fachada.

Já tem aos menos 15 dias que o hospital está um caos, desrespeitando seus usuários e seus colaboradores e a resposta da diretoria, por meio de “Nota Oficial” é de que o atendimento segue normalmente.

Estou acompanhando de perto essa falta de respeito porque, infelizmente, minha filha teve uma rinite aguda, seguida de um forte quadro gripal e (talvez) uma sinusite. Digo talvez, porque depois de horas de espera resolvemos deixar o hospital sem atendimento e tentar cuidar dela em casa.

Hoje, domingo, 8 de maio, Dia das Mães, precisamos levar ela novamente para consulta, uma vez que o quadro dela não melhorou, e a minha esposa também está com sintomas gripais. Novamente o que vi foi o CAOS!

Usuários exaltados pela demora, colaboradores de mãos atadas sem ter o que fazer pela ausência de enfermeiros, seguranças terceiros tentando acalmar os ânimos, mas sem tirar a razão dos reclamantes, médicos pedindo desligamento da empresa e usuários furando fila por entenderem que seu caso é prioridade.

Vivenciei tudo isso lá, agora durante 15 minutos que entrei para entregar uma troca de roupa e um lanche para minha esposa e a nossa filha mais nova.

Vou expor aqui, sem identificar as pessoas, algumas aspas que memorizei enquanto transitava pela recepção e o pronto socorro adulto e infantil.

“Meu filho está passando mal, com quase 40 graus de febre. Vou entrar lá (no consultório) e vocês vão ter que atender ele agora. Me desculpe quem está aqui esperando há mais tempo,”, gritava uma usuária antes de entrar no consultório e furar fila dos demais.

“Nossa vontade é levantar e ir embora. Não aguentamos mais isso.”, relatou a colaboradora.

“Nunca vi demorar tanto tempo para trocar um sistema e ter tantos problemas assim em um lugar como esse.”, disse outro colaborador terceirizado.

“Cheguei aqui às 14h. Meu marido foi atendido às 15h, com suspeita de dengue. Agora são 19h40 e ele ainda está aguardando para ser medicado e fazer exames.”, comentou uma conhecida que acompanhava seu esposo.

Isso tudo é falta de respeito com a vida! Falta de sensibilidade de uma empresa que chegou, deu esperança de melhorias e ofereceu aos seus clientes somente uma fachada bonita e imponente na Av. Brasil.

Eu que gosto de compartilhar boas notícias e exemplos, fico triste em compartilhar essa situação, mas senti que precisa expressar minha opinião.

O espaço está aberto, caso tenha usuários do NotreDame Intermédica de Americana que tenham vivenciado alguma boa experiência no atendimento e queira compartilhar. Está aberto também para a diretoria do Hospital manifestar, se julgarem necessário.

Reafirmo o meu respeito aos colaboradores que não são responsáveis por esse caos relatado, eles são vítimas, assim como nós clientes.