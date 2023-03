O prefeito de Americana Chico Sardelli recebeu no Gabinete, na última sexta-feira (17), a visita do ex-deputado federal Alexis Fonteyne, que anunciou um repasse de R$ 500 mil para a área da Saúde. O deputado estava acompanhado dos membros do Partido Novo de Americana, Sandra Macedo, Marcos Homsi e Marcelo Adami, que intermediaram a emenda.

“Eles trouxeram uma ótima notícia para nossa cidade. Uma verba muito bem-vinda para reforçar o atendimento da nossa população. Saúde é prioridade em nossa cidade, e estamos trabalhando cada vez mais para melhorar essa área”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“O deputado anunciou oficialmente a vinda dessa verba e, agora, estamos aguardando a publicação da portaria federal. O montante será investido no custeio de média e alta complexidade, cujos procedimentos serão definidos pela Secretaria de Saúde posteriormente”, explicou o secretário de Gestão de Convênios, Vinicius Zerbetto, que também esteve presente no anúncio.

Nos últimos anos, o deputado Fonteyne destinou outras duas emendas para a Saúde de Americana. Em 2020, foram R$ 348.649,00 para a aquisição de um videolaringoscópio e de uma autoclave hospitalar, cuja compra está em processo de licitação.

No ano de 2022, foi anunciada uma verba de R$ 300 mil para custeio de consultas médicas com especialistas, realização de exames e outros procedimentos médicos, convênio este que está em execução.

