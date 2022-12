Candidato a vereador em 2020 pelo MDB em Nova Odessa, José Cosmo pediu esta segunda-feira o afastamento do prefeito Leitinho Schooder (PSD). O pedido deve ser apreciado na sessão que deve acontecer esta terça-feira por conta do jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Leitinho foi acusado no final de semana de ter assediado uma empresária de Brasília. O prefeito emitiu nota acusando a mulher de tentativa de golpe (LEIA MAIS).

Crítico ferrenho de Leitinho em seu perfil no facebook, Cosmo disse ao NM que quer a cassação de Leitinho porque ele ‘acabou com a cidade em apenas 2 anos’. Cosmo foi orientado a se desfiliar do MDB, uma vez que o partido faz parte da base de Leitinho no governo.