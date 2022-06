do Yahoo.BR- Natália Deodato passou por uma situação humilhante no primeiro compromisso internacional depois do “BBB 22”. A designer de unhas foi acusada de roubo em um hotel no México. “Queria compartilhar com vocês uma situação super constrangedora que eu vivenciei aqui hoje”, iniciou em seu Instagram.

“Eu estava no saguão e tinha uma bolsa jogada no canto sem ninguém. E eu peguei a bolsa com a pontinha do dedo e fui levar para o rapaz da recepção, para caso alguém procurasse. Quando eu cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua. Eu deixei a bolsa, disse que estava jogada no chão sem ninguém e entreguei”, contou. “Pior de tudo: porque eu era preta”, acrescentou.

“O cara do hotel ficou super constrangido, e eu falei: ‘Moço, pode abrir, pode ver se sumiu alguma coisa’. Ele abriu e viu que não tinha sumido nada e mesmo assim continuou me acusando. Eu falei: ‘Moço, pelo amor de Deus!’. E comecei a tremer. Nunca precisei passar por isso”, desabafou.

Natália Deodato denuncia racismo

Natália revelou que este não foi o único episódio em que sofreu racismo durante a viagem. “No dia em que a gente chegou, a gente foi proibido de entrar no restaurante porque a gente estava com calça jeans e jaqueta, e não podia. Mas não foi por causa disso!”, afirmou.

“A gente pediu uma mesa, e eles não deixaram a gente sentar na mesa que a gente queria, colocaram a gente em outra mesa. Então assim, é f***, cara, muito f***!”, detalhou.