adultas como uma forma de lucrar com a visibilidade conquistada no programa. Francine Piaia, musa da nona edição do programa (ex-BBB), é uma delas. Fazendo sucesso com suas fotos e vídeos sensuais, ela apoia que outros participantes façam o mesmo.

“Dou muito apoio para quem quiser entrar nas plataformas. Na minha época, a gente tinha a “Playboy” e o site “Paparazzo”, que não existem mais. As plataformas são uma maneira de se aproximar dos fãs e também de fazer um dinheiro. Isso, claro, se estiver à vontade para isso”, diz a ex-BBB, terceira colocada em sua edição.

Francine acredita que alguns participantes do “BBB 23” podem ter perfil para esse tipo de trabalho. Key Alves, por exemplo, já tinha conta numa plataforma adulta antes de entrar no reality.

“Quem assina o conteúdo também se interessa pela personalidade do criador. Doutor Fred tem muita personalidade e faria conteúdos maravilhosos, tanto para o público gay quanto para o público hétero. Eu, por exemplo, assinaria na hora. Acho ele muito sexy e superestiloso”, entrega a gaúcha ex-BBB.

Especialista explica os riscos e destaca os principais cuidados que devem ser tomados antes e após a exposição solar durante a folia

Os bloquinhos na rua, os desfiles, glitter, maquiagem, fantasias, praia e muito sol são itens que o brasileiro não esquece quando chega a época mais animada do ano: o carnaval. Porém, é importante lembrar que – independente de como será aproveitada a folia – é preciso estar atento aos cuidados que devem ser tomados com a pele para evitar as queimaduras solares, tanto para os foliões mais festeiros como para quem quer descansar curtindo uma piscina.

“A data também é marcada pelo alto verão no Brasil, quando as temperaturas estão elevadas, sendo assim, as pessoas ficam com a pele mais exposta e muitas esquecem do protetor solar, que além de proteger a pele dos raios solares e mantê-la mais jovem, ele previne do câncer de pele”, explica Michele Brajão, enfermeira estomaterapeuta e coordenadora da clínica ConvaCare.

Segundo estudo sobre a utilização de fotoproteção no Brasil, realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 71% da população brasileira não usa protetor solar diariamente e 55% não sabe a quantidade ideal a ser aplicada sobre a pele contra os nocivos raios UVA e UVB.

Michele explica que, o não uso do protetor solar na exposição ao sol pode levar a queimaduras solares graves, como a insolação, que é uma condição séria provocada pelo excesso de exposição ao sol e ao calor intenso, se não tratada de imediato, ela pode ser fatal.

“Quando ficamos com a pele vermelha após se expôr ao sol, já sofremos uma agressão além da conta. A insolação, em casos mais graves, pode provocar diversas complicações em órgãos vitais, como o cérebro. Uma das principais características é a desidratação, que deve ser revertida o mais rápido possível para não piorar mais o estado de saúde do paciente”, comenta a enfermeira.

Tipos de queimadura solares

Os sintomas das queimaduras solares podem começar logo após a primeira hora de exposição e, normalmente, atingem seu pico no período de três dias. As queimaduras de sol são classificadas em três graus:

Primeiro Grau: atingem a camada mais superficial da pele: a epiderme. Pode causar avermelhamento na pele;

atingem a camada mais superficial da pele: a epiderme. Pode causar avermelhamento na pele; Segundo Grau: atingem a epiderme e parte da derme mais profunda. É comum que a pessoa sinta dor, tenha inchaço e que forme quase bolha ou bolha superficial na pele;

atingem a epiderme e parte da derme mais profunda. É comum que a pessoa sinta dor, tenha inchaço e que forme quase bolha ou bolha superficial na pele; Terceiro Grau: atingem a camada mais profunda da pele. Esse caso é o mais grave, com formação de bolhas. Os sintomas que algumas pessoas com queimaduras solares graves apresentam são febre, calafrios e fraqueza.

Cuidados para proteger a pele antes da folia