A invasão de aparelhos celulares está crescendo de forma assustadora. Muitos criminosos hackers buscam acesso aos smartphones como portas de entrada para fazer transações bancárias e financeiras em nome das vítimas. Um dos principais problemas é o fato de que muitos usuários possuem todos os aplicativos no mesmo smartphone que utilizam para acesso a sites, jogos, e-mails e outros aplicativos que, se não forem de procedência confiável, podem trazer programas mal intencionados, mesmo que o smartphone contenha dois números com dois chips.

“Se o aparelho for invadido de alguma forma (ou extraviado, furtado ou roubado), todos os aplicativos financeiros estarão lá. A invasão, geralmente, é feita por um tipo de vírus que denominamos “cavalo de troia”, que normalmente chega por e-mail com um link interessante para clicar ou por algum aplicativo de origem duvidosa que é instalado no aparelho. Esse “cavalo de tróia” pode começar a monitorar todas as operações feitas no smartphone, independente de quantos chips ou linhas você tenha”, alerta Angelo Sebastião Zanini – Coordenador do curso de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT).

Muitas pessoas preferem um celular de dois chips, justamente para um ter um número pessoal (com whatsapp etc) e outro para cadastros e acesso a sites. Ter números diferentes pode ser útil para não receber ofertas ou mensagens indesejadas. Se ficar incômodo, basta trocar de número sem comprometer o número pessoal. Mas, em termos de segurança, “tudo o que está instalado no mesmo smartphone está comprometido”, afirma Zanini.

“O melhor, portanto, seria ter dois smartphones: um para instalar todos os aplicativos financeiramente sensíveis ( bancos, wallets de cartões de crédito etc) e outro para aplicativos de comunicação e lazer. O mais vulnerável ficaria em casa, enquanto o outro seria para uso geral com menos preocupação”, recomenda o especialista.

Outras dicas

Tenha autenticação de dois fatores – Acessar contas de bancos com mais de uma senha aumenta muito a segurança para acesso. Desabilitar as notificações – A dica é não receber no mesmo smartphone as notificações de “esqueci minha senha”, de forma que criminosos não possam acessar códigos de SMS ou e-mails para redefinir senhas ou contas nas redes sociais.



Programe backups do aparelho – Os backups ajudam a manter os dados na nuvem, evitam perda de memórias importantes e tornam o resgate das informações mais simplificado em caso de roubo. É importante analisar quantos dados você utiliza e manter uma rotina de backup periódicos em aplicativos como iCloud, Google Drive, Google Fotos e WhatsApp.

