Evento de uma rádio de Americana reuniu na última quinta-feira políticos ‘de peso’ do cenário local. O prefeito de Americana Chico Sardelli (PV), os presidentes das Câmara de Americana Thiago Martins (PV), e Santa Bárbara d’Oeste Joel do Gás (PV) mais o vice-prefeito barbarense Felipe Sanches (sem partido) e o ex-prefeito Denis Andia (MDB) participaram do Arraiá da Notícia FM.

Martins (estadual) e Andia (federal) são pré-candidatos a deputado com pés nas duas cidades. Foi a primeira aparição pública e em conjunto de Andia com Sardelli e Martins desde que ele deixou o PV- em março- e migrou para o MDB.



O clique do convescote foi feito por Sanches, que deixou o PDT e ainda segue sem partido. ‘Boa praça’, o vice circula como poucos e nada disputa este ano, mas gosta de ‘mexer o molho’ da política.