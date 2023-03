Vídeo. Em evento nos EUA, Bolsonaro defende seu legado

Em evento conservador de extrema direita nos EUA

Bolsonaro defende armas, ataca Lula, urnas e diz da boa relação com Trump. Contra o aborto e a favor do uso de armas.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (4/3) que sua “missão como presidente ainda não acabou”. A declaração ocorreu durante discurso na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), maior evento conservador do mundo em Washington, nos Estados Unidos.

“Nessas terras eu me sinto no Brasil. A terra da liberdade, do progresso e da ordem. É o que muito político promete, mas não cumpre. Não é fácil ser político, ao menos para aqueles que querem honrar sua palavra e ajudar as pessoas. Eu agradeço a Deus pela minha segunda vida e também pela missão de ser presidente por um mandato. Mas sinto, lá no fundo, que essa missão ainda não acabou”.

O ex-presidente ainda teceu indiretas a ex-presidente Dilma Rousseff, chamando-a de “comunista”.

“Eu venho de uma família pobre. Jamais esperava ser presidente do Brasil, mas quando vi uma comunista ser reeleita no meu país, eu resolvi enfrentar esse desafio. Tinha um passado de 15 anos de exército e 30 de parlamento. E ao longo da campanha me segurei numa passagem bíblica, joão 8;32: ‘e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'”, disse emocionado.

