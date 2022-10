Começa nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, o período de inscrições para participar do processo seletivo para o 1º semestre de 2023 nas Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo – incluindo a ETEC Ferrúcio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa. O prazo termina às 15h do dia 11 de novembro. Nesta edição, o vestibulinho da ETEC de Nova Odessa traz uma novidade: o curso técnico modular em Qualidade, com 40 vagas no período noturno e duração de dois semestres. Demais cursos noturnos oferecidos pela ETEC de Nova Odessa tem duração de três semestres.

São, no total, 400 vagas disponíveis em Nova Odessa, em dez cursos diferentes com aulas presenciais, em todos os períodos do dia. São eles: Administração (noite – 40 vagas), Informática (noite – 40 vagas), Recursos Humanos (noite – 40 vagas) e Segurança do Trabalho (Noite – 40 vagas) e o novo curso: Qualidade (noite- 40 vagas); Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (manhã – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – M-Tec (tarde – 40 vagas) e os cursos de período integral, Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – MTec-PI/Novotec Integrado (manhã e tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – MTec-PI/Novotec Integrado (manhã e tarde – 40 vagas), Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – MTec-PI/Novotec Integrado (manhã e tarde – 40 vagas). Mais informações em https://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/escola.asp?c=214.

Segundo o órgão mantenedor das ETECs, “o exame é a porta de entrada para quem deseja estudar em uma das unidades do Centro Paula Souza”. A avaliação volta a acontecer de forma presencial, por meio de prova, e está marcada para o próximo dia 11 de dezembro. Todos os procedimentos são feitos através do site oficial do processo seletivo, o https://www.vestibulinhoetec.com.br.

A ETEC Ferrúcio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa, disponibiliza computador para que o candidato possa fazer a inscrição do Vestibulinho. É preciso entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento para esta finalidade. A unidade fica na Avenida São Gonçalo, nº 2.770, no Jardim da Alvorada. Os contatos são os telefones (19) 3476-5074 e (19) 3498-1709 e WhatsApp (19) 99215-7441.