Um homem foi detido e presa na última quinta-feira (14) acusado de estuprar a filha da namorada em Americana. A vítima tem apenas 13 ano e, segundo o Boletim de Ocorrência, o acusado foi até a casa da avó da vítima para buscar ela e a irmã. Na sequência, ele as levou para a casa dele, no Jardim São Domingos. O homem teria comprado salgados e doces e, na residência, começou a passar a mão no corpo da adolescente, inclusive nos seios e vagina.

O autor também teria colocado a boca na parte íntima da menor e pediu que o avisasse quando ela quisesse fazer “as coisas”. A vítima então avisou o pai sobre os abusos e ele foi tirar satisfação com o abusador e houve uma discussão, no mesmo momento a Guarda Municipal de Americana (GAMA) foi acionada e todos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária (CPJ).

O autor permaneceu preso por estupro de vulnerável. A adolescente passou por atendimento médico e não foi constatada lesão física. Porém foram apontados danos psicológicos.

Após PolicialPadrao.com.br