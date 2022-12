Estudantes dos 8º anos de cinco escolas do Ensino Fundamental da rede municipal de Educação se formaram nesta quarta-feira (14) pelo programa Aluno Tutor em Tecnologia Google, em cerimônia no Teatro de Arena Elis Regina, em Americana. O prefeito de Americana, Chico Sardelli, o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e o presidente da Câmara, vereador Thiago Martins, participaram da solenidade, que diplomou 97 alunos. O secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Allisson Roberto, também prestigiou o evento.

O Programa Aluno Tutor em Tecnologia Google foi lançado em Americana no final de agosto e, a partir de setembro, 100 estudantes iniciaram as atividades, que incluíram práticas em uma plataforma gamificada, com seis encontros síncronos de formação. Ao término da jornada, eles trocaram de posição com os educadores com a atividade “Adote um professor”, quando tiveram a oportunidade de compartilhar conhecimentos adquiridos.

Além disso, 13 estudantes foram selecionados, por critérios de aproveitamento do curso, para participar do 1º Encontro Nacional do Programa Aluno Tutor, realizado no escritório do Google Brasil, em São Paulo, no dia 21 de novembro, onde puderam trocar experiências com participantes de outros dois municípios do Brasil, em um dia repleto de atividades e dinâmicas envolvendo temas como inclusão, sustentabilidade e ações digitais.

Ao todo, foram 1.680 horas de formações ministradas e 2.160 atividades práticas agrupadas em 5.040 horas de curso EAD e mais de cem professores receberam atendimentos.

O prefeito Chico Sardelli parabenizou os formandos e seus familiares pela conclusão do curso, agradecendo ainda a equipe da Secretaria de Educação de Americana e da Colaborativa, empresa parceira Google For Education. “Essa é uma noite de alegria e desejo que vocês sejam abençoados com essa lembrança. A Educação é nossa prioridade e tenho orgulho de estar aqui e de ser prefeito da cidade de Americana”, discursou.

O vice-prefeito reforçou o compromisso da Administração com o ensino de qualidade. “A Educação de Americana nunca teve o que estamos vendo nestes últimos dois anos. Praticamente todas as escolas estão sendo reformadas, recebendo investimentos, e assim melhoramos o ambiente e a forma de educar nossas crianças”, disse Odir.

Para o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, a formatura consolida os investimentos feitos pela atual gestão na qualificação do ensino. “Toda a equipe da Secretaria de Educação se esforçou muito para que tivéssemos este evento bonito, mas principalmente para que construíssemos uma boa relação entre a Educação e a Tecnologia. O prefeito sempre quis que tivéssemos esse olhar e é um orgulho muito grande estar aqui para certificar nossos alunos”, declarou.

Ghizini relembrou ainda os investimentos em equipamentos e infraestrutura física nas escolas. “Hoje com o cabeamento das unidades, com equipamentos tecnológicos que chegaram e com a entrega de 980 chromebooks podemos dizer com certeza que Americana já vive o futuro no presente, graças à tecnologia educacional aplicada em toda a rede”, disse.

Os formandos do Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Prof. Milton Santos, do Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC) Prof. Sylvino Chinelatto e das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Paulo Freire, Jonas Corrêa de Arruda Filho e Prof. Florestan Fernandes receberam certificados e kit com itens personalizados preparados pela Colaborativa.

A cerimônia contou ainda com a entrega de troféus aos três alunos mais engajados durante o curso: Aluisio Lima dos Santos, da EMEF Florestan Fernandes, Talita Holanda da Costa, do CIEP Prof. Milton Santos, e Davi Alves da Silva, do CAIC, que recebeu outro troféu entregue ao diretor Luis Carlos Maldonado Silva, pelo destaque como a escola com maior média de engajamento individual no programa Aluno Tutor em Tecnologia Google. Já a EMEF Jonas, representada pela pedagoga Maria de Lourdes Padilha, recebeu o troféu pelo empenho dos alunos da unidade no programa.

Os profissionais que atuaram nas diversas escolas também foram reconhecidos durante a solenidade e ganharam um kit com itens personalizados e certificados: Tatyane de Freitas Miranda (CAIC Sylvino Chinelatto), Ethienne da Conceição Rodrigues (CIEP Milton Santos), Nanci Aparecida Azanha Balam e Francielle Moretti (EMEF Jonas Corrêa de Arruda Filho), Meire Del Evedove e Roberta Fonseca Vilela (EMEF Paulo Freire), Margarete Aparecida Baio e Arlete Aparecida Vicentin Pasqualini (EMEF Professor Florestan Fernandes).

A realização do Programa Aluno Tutor faz parte do projeto de transformação digital iniciado em 2021 pelo prefeito Chico Sardelli na rede municipal de ensino. Desde então, foram entregues 980 chromebooks, notebooks desenvolvidos pelo Google, para auxiliar na jornada dos estudantes selecionados e dos profissionais da rede, que receberam capacitações durante os anos de 2021 e 2022 e seguem com os treinamentos no próximo ano.