Nos últimos 20 dias, a Prefeitura de Nova Odessa, através da Diretoria de Serviços Urbanos (vinculada à Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento), promoveu um cronograma periódico completo de limpeza e manutenção de 100% das estradas rurais da cidade, antes mesmo de começarem as mais recentes chuvas que atingiram a cidade.

Receberam as equipes da Prefeitura, nas últimas três semanas, a Estrada Eduardo Karklis, a Avenida São Gonçalo e o trecho não pavimentado da Avenida Brasil, por exemplo – duas vias públicas que devem ser definitivamente asfaltadas em breve pela Prefeitura, assim como as ruas internas das Chácaras Reunidas Anhanguera.

Também foram recuperadas as vias de acesso e das ruas internas dos loteamentos de chácaras da região da Fazenda Velha – incluindo as Chácaras Recanto do Guarapari, Recanto Solar, Bosque dos Eucaliptos, Parque dos Pinheiros, Vale dos Lírios, Chácaras Central, Recreio Represa, Jardim Campo Belo e Recanto Ceci.

Já na região conhecida como “Pós-Anhanguera”, do lado oposto do município, todas as estradas e ruas internas dos loteamentos de chácaras passaram por manutenção, incluindo toda a via de acesso conhecida como “Avenida dos Brilhantes”, que começa na Rodovia Anhanguera.

O pós-Anhanguera inclui os bairros Recanto Las Palmas, Chácaras Acapulco e Chácaras de Recreio Represa. A região de veraneio faz divisa ainda com os municípios de Americana e Paulínia, às margens da Represa do Salto Grande. Muitas famílias moram nas chácaras.

“Isso (completar o cronograma em 20 dias) foi possível porque utilizamos praticamente toda a nossa equipe, incluindo três máquinas, dois caminhões e seis servidores. Também trabalhamos aos finais de semanas e feriados para alcançar a meta estipulada pelo prefeito Leitinho (Cláudio José Schooder) e pelo vice Mineirinho (Alessandro Miranda)”, explicou o diretor de Serviços Urbanos da Prefeitura, Luan Vitorelli.

MELHOR CAMINHO

A exceção ao trabalho da equipe de Serviços Urbanos foram os trechos das estradas rurais Eduardo Silva, conhecida como “Estrada do Dodozinho”, e Soldado Constitucionalista, na região da Fazenda Velha, que já tinham sido atendidas nos últimos meses por uma obra de recuperação total de grande porte viabilizada através de uma parceria com o Governo do Estado, via “Programa Melhor Caminho”. Neste caso, foram totalmente recuperados 3,2 quilômetros das duas vias públicas, que dão acesso dos moradores ao bairro de chácaras Vale dos Lírios.

OUTRAS ZELADORIAS

As equipes das secretarias municipais de Obras e de Meio Ambiente, em parceria com a Coden Ambiental, também continuaram com o calendário periódico de serviços de zeladoria e limpeza na cidade ao longo das últimas semanas.

As ações têm o objetivo de deixar Nova Odessa mais limpa e confortável para os munícipes aproveitarem e não terem problemas ao se locomover pela cidade e consistem geralmente na poda da grama alta, na retirada de galhos, folhas e entulho, roçagem do solo, poda de árvores e também, se preciso, reforma em algumas estruturas ou no asfalto da cidade.

Os seguintes serviços foram realizados:

26/10: Instalação de 4 bancos em dois pontos de ônibus, situados em frente à UBS 7 (Jd. Nossa Senhora de Fátima) e na Avenida Ampelio Gazzetta (ao lado da Cervejaria Berggren);

26/10: Limpeza da área verde ao longo da Rua Fioravante Martins, no Jd. São Manoel;

27/10: Retirada do lixo e zeladoria da praça do Jardim Fibra (Residencial Terra Nova);

27/10: Trituração de galhos e retirada de folhas da EMEF Paulo Azenha, no Jardim Fadel/Vila Azenha;

28/10: Roçagem, zeladoria e limpeza na UBS 7, no Jd. Nossa Senhora de Fátima;

29/10: Roçagem, zeladoria e limpeza nas UBSs 1, no Centro, e 2, no Jardim São Jorge.