A Estrada da Servidão Bom Recreio (Rua Luiz Renato do Nascimento), no Jardim Mirandola, está preparada para receber a pavimentação. O processo de lançamento de binder, uma camada de reforço para posterior aplicação da massa asfáltica, está sendo finalizado nesta sexta-feira (23), segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

O início da pavimentação está previsto para os próximos dias. Ao todo, serão 9 mil metros quadrados de pavimentação.

Na sequência, a via receberá ciclovia, canteiro, paisagismo, sinalização viária e iluminação de LED.

As melhorias para mobilidade urbana contemplam a região dos bairros Mirandola, Boer I e II, Bertoni.

No local, já foram executados o alargamento da via, construção de guias e sarjetas, redes de água, galerias de águas pluviais, preparo da base e aplicação de produto impermeabilizante.

Para a execução das melhorias foram feitas desapropriações de duas áreas particulares e os procedimentos para retirada dos posteamentos da Vivo e os da CPFL.

O investimento estimado é de R$7 milhões, por meio de contrapartida com empreendimentos que serão instalados no local, segundo informações do secretário de Obras e Serviços Urbanos da prefeitura, Adriano Alvarenga Camargo Neves.