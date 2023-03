Estourou a porta da ex e pagou fiança; outro deu soco e ficou preso

Um homem de 42 anos foi conduzido ao Plantão Policial após arrombar a porta da casa da ex-namorada, de 23 anos. Segundo a Polícia Militar, no local, no bairro Vila Brasil, em Santa Bárbara d’Oeste, a equipe visualizou o homem saindo pelo corredor da residência, onde arremessou uma faca em direção à casa vizinha e permaneceu com três pedras na mão.O caso aconteceu nesta quarta-feira, por volta das 10h.

Após verbalização, o indiciado colocou os objetos no chão e foi abordado, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse. A vítima declarou que o indiciado, seu ex-namorado, chegou de surpresa, arrebentando a porta, nervoso e exaltado.

O indiciado informou que teve suspeitas de estar sendo traído e ao chegar na residência se descontrolou, vindo a estourar a porta. A vítima foi socorrida ao Pronto Socorro e posteriormente compareceu à Delegacia da Mulher de Santa Bárbara d’ Oeste.

O indiciado foi conduzido ao Distrito Policial, onde após o registro da ocorrência, pagou o valor da fiança estipulado e foi liberado.

Outro caso de violência doméstica aconteceu na terça-feira, no Mollon, por volta das 11h. Segundo a PM, no local, o casal se encontrava na garagem e declararam que, após uma discussão, acabaram se agredindo, vindo o indiciado, de 22 anos, a desferir um soco na vítima, de 27 anos, causando lhe um corte no supercílio esquerdo. A vítima foi socorrida até o Pronto Socorro e o indiciado foi conduzido até o Plantão Policial, onde permaneceu preso.

