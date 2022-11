A vereadora de Santa Bárbara d’Oeste, Esther Moraes (PL) registrou boletim de ocorrência do artigo 140 do código penal – injúria -, relatando o ocorrido da última terça-feira durante a sessão da Câmara Municipal.

Esther alega ter sido ofendida pelos colegas de bancada. Segundo o BO, enquanto Esther usava a palavra, a colega e vereadora Kátia Ferrari (PV), observou Isac rindo e fazendo gestos que, segundo ela, eram ofensivos. Isac estava fora da sua cadeira, onde deveria estar durante a sessão. O vereador estava sentado no plenário, nas cadeiras destinadas ao público.

Ao se manifestar sobre os gestos do colega, Corá, então, começou a falar – fora do microfone – os seguintes termos: “se reduza a sua insignificância” e “latir” “continua latindo”

gesticulando com as mãos “imitando latidos”. Esther afirma no BO que Corá se referiu a ela como um animal, “uma cadela”.

Ao NM, Esther afirmou que deve protocolar também na Câmara Municipal queixa do ocorrido.