Depois de visitar o bairro, vereadora sugere melhorias para área de lazer no Romano

A pedido de moradores do Conjunto Habitacional Roberto Romano, a vereadora Esther Moraes (PL) visitou, hoje (5) pela manhã, a área de lazer do bairro, especialmente o espaço localizado na rua Padre Arthur Sampaio. No local, a parlamentar observou a necessidade de diferentes melhorias, como roçagem, construção de banheiros, pintura da quadra poliesportiva, entre outros serviços de manutenção.

“Entendemos que essas áreas de lazer são importantes para a saúde de seus usuários, para o desenvolvimento das crianças, para a prática de atividades físicas e para o lazer dos moradores da região”, afirmou Esther. Depois da visita ao bairro, ela protocolou diferentes indicações na Câmara, por meio das quais sugere esses serviços ao Poder Executivo.

Suplente substitui Uruguaio em duas comissões do Legislativo durante licença médica

O 1º suplente do MDB, Paulo Monaro, que tomou posse no Legislativo barbarense no último dia 26 de abril, durante a 15ª Reunião Ordinária do ano, em virtude de licença médica do vereador Erb de Oliveira Martins, o Uruguaio, substituirá o mesmo em duas comissões permanentes da Câmara pelos 90 dias de afastamento.

Monaro, que já atuou como vereador na 34ª Legislatura (1993 a 1996) e na 40ª Legislatura (2017 a 2020), integrará, temporariamente, as comissões permanentes de Finanças, Orçamento e Economia; e de Ética e Decoro Parlamentar, conforme Ato da Presidência nº 05/2022.