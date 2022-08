As vereadoras Esther Moraes (PL) e Kátia Ferrari (PV) visitaram, ontem (4), a Sala Lilás, que iniciou o atendimento a mulheres vítimas de violência em Santa Bárbara d’Oeste nesta semana. As duas parlamentares já haviam se reunido com o delegado titular do município, Antonio Donizete Braga, solicitando melhoria no acolhimento às vítimas de violência na cidade. No mês passado, ele chegou a anunciar essa sala especial dentro do Plantão Policial, para atender vítimas da violência doméstica quando a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) estiver fechada.

De acordo com Esther, as vítimas de violência doméstica deverão receber acolhimento humanizado nessa nova sala, com espaço adequado, inclusive, para os filhos delas. Outra diferença é a possibilidade de serem atendidas, ainda que de forma remota, por uma delegada mulher. Essa Sala Lilás, além da cor característica, terá disponíveis equipamentos como computador, câmeras, televisão e aparelho de ar-condicionado, permitindo que as vítimas de violência em Santa Bárbara d’Oeste sejam atendidas por policiais civis treinadas para oferecer acolhimento e atendimento especializado, as quais estarão de plantão na DDM Online, em São Paulo.

A criação desse espaço reservado era uma antiga demanda das mulheres, que muitas vezes se sentiam constrangidas em relatar as agressões sofridas a policiais do sexo masculino ou na frente de outras pessoas que também aguardavam atendimento nos plantões. Nessa nova sala, as vítimas de violência poderão receber escuta especializada, enquanto as policiais registram o boletim de ocorrência, solicitam medida protetiva à Justiça ou requerem exame ao IML (Instituto Médico Legal), tudo de forma instantânea.

Na conversa com as vereadoras, o delegado Antonio Braga disse que todos os profissionais do Plantão Policial estão recebendo orientações de como atender essas mulheres e de como encaminhá-las à Sala Lilás. A DDM de Santa Bárbara d’Oeste fica localizada na rua Duque de Caxias, 67, no Centro, com horário de funcionamento das 9h às 18h. Já o Plantão Policial funciona na Delegacia do Município, após as 18 horas, na rua Dona Margarida, 1669, na Vila Linópolis. O atendimento na Sala Lilás será promovido das 20h às 8h, de segunda a sexta-feira, e durante 24 horas aos finais de semana e feriados.