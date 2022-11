A vereadora Esther Moraes (PL) foi atacada durante uma fala na sessão de vereadores desta quarta-feira. Ela e outros vereadores relataram que o vereador Felipe Corá (Patriota) a mandou “latir” depois de citar que ela é ‘insignificante’. Outro vereador, Isac Motorista (PSD) teria ficado fazendo mímicas e rindo enquanto ela falava.

Ela falava na palavra livre depois do vereador Reinaldo Casimiro que atacou as urnas eletrônicas e criticou o resultado das urnas. Esther usava a palavra pedindo para pacificar os eleitores após o resultado das urnas afinal prevaleceu a vontade do eleitor.

CORÁ E O LATIDO- Após outras falas, inclusive de Isac, Esther volta a usar a palavra e é atacada por Corá, que fala para ela ‘latir- seguir latindo’. A vereadora disse ao NM que pediu alguma medida da comissão de Ética da Casa e que vai registrar Boletim de Ocorrência esta quinta-feira.