A vereadora Esther Moraes (PL), acompanhada de motoristas por aplicativo de Santa Bárbara d’Oeste e Americana, visitou esta semana Araraquara, onde a Prefeitura lançou um serviço de entrega e de viagens semelhante ao das empresas UBER e 99. Nesse serviço, promovido por meio da Cooperativa dos Motoristas de Aplicativos de Araraquara (Coomappa), os motoristas recebem até 95% do valor da corrida, percentual bastante vantajoso em relação a outras plataformas privadas.

Além de integrantes da cooperativa, a reunião também foi acompanhada pela deputada estadual Márcia Lia (PT). No encontro, a vereadora e os motoristas barbarenses foram informados da importância da criação de uma cooperativa local, seja para a implantação de um aplicativo próprio, seja para se organizarem de maneira coletiva e conquistarem benefícios em conjunto, como, por exemplo, a isenção no pagamento da Zona Azul ou descontos em postos de combustíveis e lava-rápidos.

Ainda na reunião, Esther Moraes foi informada que, inicialmente, a cooperativa e a prefeitura de Araraquara contrataram um serviço terceirizado que mantinha o aplicativo. Nesse momento, no entanto, o objetivo do grupo é criar um aplicativo próprio, o qual poderá ser utilizado nacionalmente por outras cooperativas. “É inviável para os passageiros terem que baixar diferentes aplicativos em cada cidade onde estiver, por isso essa ideia de nacionalizar o app usado em Araraquara”, explicou a parlamentar, que se prontificou a intermediar novas reuniões entre os motoristas barbarenses, hoje agrupados na associação Somos 1, e a Prefeitura. Segundo ela, para o Município também é interessante o desenvolvimento desse tipo de serviço, tanto pelo aumento da renda dos motoristas, como também pela oferta de um serviço com menor custo aos passageiros.