A vereadora Esther Moraes (PL) recebeu, nesta semana, um grupo de alunas do Colégio Pilares, as quais conseguiram arrecadar 58 kits de absorventes durante projeto relacionado à dignidade menstrual. A parlamentar, procurada pelas estudantes pelo fato de ser autora de dois projetos relacionados ao enfrentamento da pobreza menstrual em Santa Bárbara d’Oeste, já destinou esses kits à Escola Estadual Professor Ulisses de Oliveira Valente. Também nesta semana, a parlamentar recebeu doações de centenas kits de absorventes da AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon) e da Pastoral da Criança, os quais foram destinados à Escola Estadual Fioravante Luiz Angolini.

A “pobreza menstrual” pode ser caracterizada pela falta de recursos financeiros, sanitários, de informações e de apoio para lidar com a própria menstruação. No Brasil, estima-se que uma a cada quatro adolescentes não possui um absorvente durante seu período menstrual, situação que pode afastá-las da escola. Para a ONU (Organização das Nações Unidas), o acesso à higiene menstrual é um direito e deve ser tratado como questão de saúde pública.

Estiveram no Legislativo barbarense as alunas Carolina Furlan Sales, Gabriela Carpin, Heloisa Torres e Silva, Maria Claudia Duarte Espeleta dos Santos e Mariany Camily Moreira Niz. “Fico muito feliz em ver essa nova geração atuando de forma consciente e contribuindo para que outras adolescentes também tenham o direito de estudar garantido”, afirmou Esther Moraes.