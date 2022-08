A Secretaria de Fazenda de Americana está com seis vagas abertas para interessados em atuar como estagiários na área administrativa. Os candidatos devem estar cursando Administração, Ciências Contábeis, Direito e Economia. Os currículos devem ser direcionados para o e-mail [email protected].

As vagas são destinadas a alunos que estejam cursando até o quarto semestre de seus respectivos cursos. O valor da remuneração é de R$ 800,00 mensais, mais R$ 100,00 de vale-transporte, para uma carga horária de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de trabalho.

A Secretaria de Fazenda é responsável pela execução, coordenação e supervisão das políticas e programas voltados ao lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos municipais, preços públicos e outros créditos e também pela execução da política orçamentária e contábil de utilização dos recursos financeiros do município. A pasta está localizada no Paço Municipal, à Avenida Brasil, 85, no Centro de Americana.